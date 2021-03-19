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Локдаун в Киеве вводят уже завтра: что важно знать

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве вводят строгие карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля включительно. С субботы кафе и рестораны будут работать только на "вынос", массовые мероприятия запрещают.

Более подробно об ограничениях - в материале РБК-Украина.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти города решили ужесточить карантин в Киеве. В частности, с 20 марта будут закрыты:

  • учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы),
  • ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии),
  • церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв.м. на одного человека).

Запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".

АЗС будут работать с соблюдения суровых карантинных норм и без функционирования кафе. Парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы и спортзалы будут работать только по предварительной записи.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением суровых норм перевозок и масочного режима, а заполняемость мест должна составлять 50%. Также в обычном режиме продолжат работу детсады.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

РБК-Украина писало, как будут работать школы и детские сады во время локдауна.

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