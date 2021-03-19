Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати

Через погіршення епідеміологічної ситуації влада міста вирішила посилити карантин у Києві. Зокрема, з 20 березня будуть закриті:

заклади культури (кіно, театри, музеї, концертні зали),

ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів з продажу товарів особистої гігієни та побутової хімії),

церкви та інші релігійні установи (якщо не забезпечена площа 10 кв.м. на одну особу).

Заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".

АЗС будуть працювати з дотримання сурових карантинних норм та без функціонування кафе. Перукарні, салони краси, фітнес-клуби та спортзали працюватимуть лише за попереднім записом.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі з дотриманням сурових норм перевезень і маскового режиму, а заповнюваність місць має складати 50%. Також у звичайному режимі продовжать роботу дитсадки.