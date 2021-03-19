RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві вводять сурові карантинні обмеження з 20 березня по 9 квітня включно. З суботи кафе та ресторани будуть працювати тільки на "виніс", масові заходи забороняють.

Більш детально про обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Через погіршення епідеміологічної ситуації влада міста вирішила посилити карантин у Києві. Зокрема, з 20 березня будуть закриті:

  • заклади культури (кіно, театри, музеї, концертні зали),
  • ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів з продажу товарів особистої гігієни та побутової хімії),
  • церкви та інші релігійні установи (якщо не забезпечена площа 10 кв.м. на одну особу).

Заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".

АЗС будуть працювати з дотримання сурових карантинних норм та без функціонування кафе. Перукарні, салони краси, фітнес-клуби та спортзали працюватимуть лише за попереднім записом.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі з дотриманням сурових норм перевезень і маскового режиму, а заповнюваність місць має складати 50%. Також у звичайному режимі продовжать роботу дитсадки.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що Київ близький до "червоної" зони карантину.

РБК-Україна писало, як працюватимуть школи та дитячі садки під час локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинЛокдаун
Читайте також
Полтава посилює карантин: що зміниться
Локдаун у Києві: як буде працювати транспорт
Прогноз погоди