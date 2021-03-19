Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати

В Києві вводять сурові карантинні обмеження з 20 березня по 9 квітня включно. З суботи кафе та ресторани будуть працювати тільки на "виніс", масові заходи забороняють.
Більш детально про обмеження - в матеріалі РБК-Україна.
Через погіршення епідеміологічної ситуації влада міста вирішила посилити карантин у Києві. Зокрема, з 20 березня будуть закриті:
Заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".
АЗС будуть працювати з дотримання сурових карантинних норм та без функціонування кафе. Перукарні, салони краси, фітнес-клуби та спортзали працюватимуть лише за попереднім записом.
Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі з дотриманням сурових норм перевезень і маскового режиму, а заповнюваність місць має складати 50%. Також у звичайному режимі продовжать роботу дитсадки.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що Київ близький до "червоної" зони карантину.
РБК-Україна писало, як працюватимуть школи та дитячі садки під час локдауну.