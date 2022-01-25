ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снова на локдаун. В КШЭ назвали области-кандидаты на "красную" зону

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 11:47
Снова на локдаун. В КШЭ назвали области-кандидаты на "красную" зону Фото: стало известно, какие регионы могут уйти на локдаун (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону адаптивного карантина. В основном это касается западных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, на сегодня вспышка коронавируса пока сосредоточена в западных регионах, а Ивано-Франковская область уже перешла в "красную" зону.

"Два региона - Ровенская и Львовская области - уже показали индикаторы вхождения в "красный" уровень. Мы ожидаем в ближайшие дни заседания государственной комиссии по ТЭБ и ЧС именно по этим областям. В зоне риска остаются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области", - отметил Ганиченко.

Он добавил, что уже просматривается начало вспышки заболеваемости COVID и на востоке Украины, а в зоне наибольшего риска находится Сумская область.

Напомним, ранее стало известно, что Ровенская зона перейдет в "красную" зону с 27 января.

Отметим, эксперты Киевской школы экономики прогнозируют заболеваемость COVID на уровне до 55 000 случаев в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Локдаун Красная зона карантина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе