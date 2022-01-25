Снова на локдаун. В КШЭ назвали области-кандидаты на "красную" зону

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону адаптивного карантина. В основном это касается западных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, на сегодня вспышка коронавируса пока сосредоточена в западных регионах, а Ивано-Франковская область уже перешла в "красную" зону.

"Два региона - Ровенская и Львовская области - уже показали индикаторы вхождения в "красный" уровень. Мы ожидаем в ближайшие дни заседания государственной комиссии по ТЭБ и ЧС именно по этим областям. В зоне риска остаются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области", - отметил Ганиченко.

Он добавил, что уже просматривается начало вспышки заболеваемости COVID и на востоке Украины, а в зоне наибольшего риска находится Сумская область.