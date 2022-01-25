Ровенская область переходит в "красную" зону: названа дата
Ровенская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина. Соответствующий уровень эпидемической опасности начнет действовать с 27 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра Кабинета министров Олега Немчинова.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - отметил он.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне
В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.
Напомним, на сегодня в Украине только один регион находится в "красной" зоне - это Ивано-Франковская область.
В Министерстве здравоохранения считают, что в ближайшее время в эту зону могут попасть еще Львовская и Черновицкая области.