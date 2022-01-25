Знову на локдаун. У КШЕ назвали області-кандидати на "червону" зону

Через зростання захворюваності на коронавірус в Україні все більше областей претендують на перехід до "червоної" зони адаптивного карантину. Здебільшого це стосується західних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, на сьогодні спалах коронавірусу поки зосереджений в західних регіонах, а Івано-Франківська область вже перейшла в "червону" зону.

"Два регіони - Рівненська та Львівська області - вже показали індикатори входження в "червоний" рівень. Ми очікуємо в найближчі дні засідання Державної комісії з ТЕБ і НС саме по цих областях. У зоні ризику залишаються Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області", - зазначив Ганіченко.

Він додав, що вже проглядається початок спалаху захворюваності і на сході України, а в зоні найбільшого ризику знаходиться Сумська область.