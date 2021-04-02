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Локдаун в Николаеве: школы идут на "дистанционку", а транспорт будет работать в час пик

Новина українською → Николаев, Пятница 02 апреля 2021 09:26
Локдаун в Николаеве: школы идут на "дистанционку", а транспорт будет работать в час пик Фото: В Николаеве школьники будут учиться дистанционно (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

С 3 апреля в Николаеве введут жесткие карантинные ограничения. Школы переходят на дистанционное обучение.

Об этом городской глава Александр Сенкевич сообщил в своем видеообращении.

В городе ученики 1-11 классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности, заявил мэр.

Также в управлении образования Николаевского горсовета сообщили, что учреждения дошкольного образования - детсады - будут принимать детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры или имеют насущную необходимость.

Кроме того, с суботы пассажирский транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00.

Проезд, как и прежде, будет осуществлятся по пропускам. В дневное время маршрутки, троллейбусы и трамваи перевозить пассажиров не будут.

Напомним, в Николаеве ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Кроме того, с 5 апреля в Киеве вводят спецпропуска для общественного транспорта.

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