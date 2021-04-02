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Локдаун в Миколаєві: школи йдуть на "дистанційку", а транспорт буде працювати по годинах

Новость на русском → Миколаїв, П'ятниця 02 квітня 2021 09:26
Локдаун в Миколаєві: школи йдуть на "дистанційку", а транспорт буде працювати по годинах Фото: У Миколаєві школярі будуть навчатися дистанційно (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

З 3 квітня в Миколаєві введуть жорсткі карантинні обмеження. Школи переходять на дистанційне навчання.

Про це міський голова Олександр Сенкевич повідомив у своєму відеозверненні.

У місті учні 1-11 класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з "червоного" рівня епідемічної небезпеки, заявив мер.

Також в управлінні освіти Миколаївської міськради повідомили, що установи дошкільної освіти - дитсадки - прийматимуть дітей, батьки яких працюють на підприємствах критичної інфраструктури або мають нагальну необхідність.

Крім того, з суботи пасажирський транспорт у Миколаєві буде працювати тільки вранці і ввечері по графіку: з 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Проїзд, як і раніше, буде здійснюватися за перепустками. У денний час маршрутки, тролейбуси і трамваї перевозити пасажирів не будуть.

Нагадаємо, у Миколаєві ввели спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Крім того, з 5 квітня в Києві вводять спецперепустки для громадського транспорту.

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