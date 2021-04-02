Локдаун в Николаеве: школы идут на "дистанционку", а транспорт будет работать в час пик

В городе ученики 1-11 классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности, заявил мэр.

Также в управлении образования Николаевского горсовета сообщили, что учреждения дошкольного образования - детсады - будут принимать детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры или имеют насущную необходимость.

Кроме того, с суботы пассажирский транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00.

Проезд, как и прежде, будет осуществлятся по пропускам. В дневное время маршрутки, троллейбусы и трамваи перевозить пассажиров не будут.