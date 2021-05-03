Локдаун не помог: в Турции зафиксировали 340 смертей от COVID-19

Ужесточение карантина в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.

В Турции в воскресенье зафиксировали 340 смертей от коронавируса и 25 980 новых случаев заболевания. Это говорит о том, что ужесточение карантина в стране пока что не помогло справиться с пандемией.

В марте власти страны сначала смягчили карантинные ограничения, однако инфекция резко усилилась. В пятницу в Турции зарегистрированы рекордные 394 смертельных случая, связанных с вирусом. После этого карантин решили усилить.

В пятницу правительство объявило о начале общенационального локдауна. в Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час.