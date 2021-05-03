Локдаун не помог: в Турции зафиксировали 340 смертей от COVID-19
Ужесточение карантина в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.
Об этом сообщает Reuters.
В Турции в воскресенье зафиксировали 340 смертей от коронавируса и 25 980 новых случаев заболевания. Это говорит о том, что ужесточение карантина в стране пока что не помогло справиться с пандемией.
В марте власти страны сначала смягчили карантинные ограничения, однако инфекция резко усилилась. В пятницу в Турции зарегистрированы рекордные 394 смертельных случая, связанных с вирусом. После этого карантин решили усилить.
В пятницу правительство объявило о начале общенационального локдауна. в Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час.
Напомним, в Турции ввели общенациональный локдаун, который будет действовать до 17 мая. Там закрыли офисы, садики и школы.
Ранее сообщалось, что в Турции хотят отменить ПЦР-тесты для украинцев.