Локдаун не допоміг: у Туреччині зафіксували 340 смертей від COVID-19

Посилення карантину в Туреччині не допомогло впоратися з пандемією коронавірусу. У країні зафіксували 340 смертей від COVID - 19 у неділю, 2 березня.

У Туреччині в неділю зафіксували 340 смертей від коронавірусу і 25 980 нових випадків захворювання. Це говорить про те, що посилення карантину в країні поки що не допомогло впоратися з пандемією.

У березні влада країни спочатку пом'якшила карантинні обмеження, проте інфекція різко посилилася. У п'ятницю в Туреччині зареєстровано рекордні 394 смертельних випадки, пов'язаних з вірусом. Після цього карантин вирішили посилити.

У п'ятницю уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. у Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.