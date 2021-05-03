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Локдаун не допоміг: у Туреччині зафіксували 340 смертей від COVID-19

Новость на русском → Туреччина, Понеділок 03 травня 2021 02:21
Локдаун не допоміг: у Туреччині зафіксували 340 смертей від COVID-19 Фото: у Туреччині фіксують багато смертей від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Посилення карантину в Туреччині не допомогло впоратися з пандемією коронавірусу. У країні зафіксували 340 смертей від COVID - 19 у неділю, 2 березня.

Про це повідомляє Reuters.

У Туреччині в неділю зафіксували 340 смертей від коронавірусу і 25 980 нових випадків захворювання. Це говорить про те, що посилення карантину в країні поки що не допомогло впоратися з пандемією.

У березні влада країни спочатку пом'якшила карантинні обмеження, проте інфекція різко посилилася. У п'ятницю в Туреччині зареєстровано рекордні 394 смертельних випадки, пов'язаних з вірусом. Після цього карантин вирішили посилити.

У п'ятницю уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. у Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.

Нагадаємо, у Туреччині ввели загальнонаціональний локдаун, який діятиме до 17 травня. Там закрили офіси, садочки та школи.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині хочуть скасувати ПЛР-тести для українців.

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