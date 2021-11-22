UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Локдаун продолжается. Все правила карантина в Киеве

Автор: Ирина Гамерская

"Красная" зона карантина в Киеве действует уже четвертую неделю. Однако, с 22 ноября ограничения решили немного смягчить - школы вернулись к очному обучению.

Подробнее о правилах карантина в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.

Школы

С 22 ноября школьники Киева вернулись за парты. Как сообщали в КГГА, с понедельника возобновят образовательный процесс в очном формате все учебные заведения: специализированные, внешкольные, профессионально-технические, учреждения высшего образования, физической культуры и спорта, художественные школы.

Транспорт

Общественный транспорт в Киеве продолжает работать без изменений. Однако, пассажиры должны иметь при себе COVID-документы (сертификаты или результаты тестов). При посадке наличие таких документов не проверяют, но возможны спонтанные проверки. В случае, если у пассажира не будет документов, подтверждающих COVID-безопасность, ему грозит штраф от 17 тыс. гривен.

Кроме того, в транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ТРЦ

Работа ТРЦ разрешается при 100% вакцинации персонала и посетителей. Наличие COVID-сертификатов или негативного теста проверяют на входе. Отметим, согласно правилам, доступ в ТРЦ закрыт для несовершеннолетних без сопровождения COVID-безопасного взрослого.

Досуг

Требование о наличии COVID-документов действует также и для кафе, ресторанов, кинотеатров и спортзалов. Все посетители и сотрудники должны иметь "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий получение двух доз вакцины. Альтернативой может быть ПЦР-тест, тест на антиген. Кроме того, недавно запущен еще один вид сертификата - для переболевших.

Отметим, украинцы с противопоказаниями к вакцинации могут получить у семейного врача справку - форма №028.

Куда пустят без COVID-документов

Без ограничений в "красной" зоне продолжают работать:

  • продуктовые магазины,
  • аптеки,
  • почта,
  • АЗС,
  • банки,
  • ветклиники.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам мэра Киева Виталия Кличко, ситуация с коронавирусом в столице стабилизируется и в ближайшее время Киев может выйти из "красной" зоны.

Отметим, ранее, говоря о сроках пребывания Киева в "красной" зоне, в КГГА заявляли, что ограничения могут продлиться месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКарантинКоронавирус