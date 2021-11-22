Локдаун триває. Всі правила карантину в Києві

Школа

З 22 листопада школярі Києва повернулися за парти. Як повідомляли в КМДА, з понеділка відновлять освітній процес в очному форматі усі навчальні заклади: спеціалізовані, позашкільні, професійно-технічні, заклади вищої освіти, фізичної культури і спорту, художні школи.

Транспорт

Громадський транспорт у Києві продовжує працювати без змін. Однак, пасажири повинні мати при собі COVID-документи (сертифікати або результати тестів). При посадці наявність таких документів не перевіряють, але можливі спонтанні перевірки. У разі, якщо у пасажира не буде документів, що підтверджують COVID-безпеку, йому загрожує штраф від 17 тис. гривень.

Крім того, в транспорті необхідно дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції.

ТРЦ

Робота ТРЦ дозволяється при 100% вакцинації персоналу і відвідувачів. Наявність COVID-сертифікатів або негативного тесту перевіряють на вході. Відзначимо, згідно з правилами, доступ в ТРЦ закритий для неповнолітніх без супроводу COVID-безпечного дорослого.

Дозвілля

Вимога про наявність COVID-документів діє також і для кафе, ресторанів, кінотеатрів і спортзалів. Всі відвідувачі і співробітники повинні мати "зелений" COVID-сертифікат, що підтверджує отримання двох доз вакцини. Альтернативою може бути ПЛР-тест, тест на антиген. Крім того, нещодавно запущений ще один вид сертифіката - для перехворілих.

Відзначимо, українці з протипоказаннями до вакцинації можуть отримати у сімейного лікаря довідку - форма № 028.

Куди пустять без COVID-документів

Без обмежень в "червоній" зоні продовжують працювати: