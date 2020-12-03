Локдаун в Украине: какие ограничения могут ввести

В случае введения локдауна в Украине карантинные ограничения будут существенно усилены. Какие дополнительные меры могут ввести для борьбы с распространением коронавируса - подробно на РБК-Украина.
Правительство продолжает рассмотрение вариантов усиления карантина в стране. Полный локдаун является одним из обсуждаемых сценариев. Жесткие ограничения могут ввести на новогодние праздники, если заболеваемость COVID-19 продолжит расти.
Впервые тотальный локдаун в Украине был объявлен весной этого года. Чтобы сдержать вспышку коронавируса, власти ввели общенациональный карантин с 12 марта по 22 мая.
В рамках весеннего локдауна запрещалось:
На данный момент решение о сроках и ограничениях повторного локдауна еще не принято. Кабмин разрабатывает сбалансированный вариант усиления карантина.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что власти рассматривают возможность введения "интеллектуального" локдауна. Новые ограничения будут не такими жесткими, как во время весеннего карантина, а скорректированными в зависимости от ситуации в регионах.
Он также отметил, что на праздники в конце декабря - начале января целесообразно ограничить работу общественного транспорта. Данная мера не приведет к болезненным последствиям в экономике.
По итогам заседания Кабмина 2 декабря Денис Шмыгаль сообщил, что мэры городов и председатели ОГА поддерживают введение дополнительных ограничений во время новогодних мероприятий.
Так, местные власти согласны с полным запретом или частичным ограничением работы праздничных ярмарок. Почти 90% городских глав поддержали полный запрет концертов. Еще 60% представителей местной власти выступают за введение ограничений во время установления новогодней елки.
Министерство инфраструктуры не рассматривает вариант остановки работы общественного транспорта в случае локдауна. Глава ведомства Владислав Криклий будет настаивать на продолжении функционирования транспорта, поскольку это "артерия для экономики". Отдельные ограничения могут касаться количества пассажиров в салоне.
Владислав Криклий отметил, что городские, внутриобластные, междугородние перевозки и ж/д сообщение будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. Международное авиасообщение будет осуществляться с учетом ситуации в другой стране.
В Минздраве также подчеркнули, что остановка транспорта не повлияет на эпидемиологическую ситуацию. При локдауне не будет "часов пик", поэтому практически не будет карантинных нарушений.
В то же время глава МВД Арсен Аваков не исключает отмену междугороднего транспортного сообщения. По его словам, в случае угрозы распространения инфекции, курсирование транспорта между городами, в том числе железнодорожного, может быть перекрыто.
Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что метрополитен и общественный транспорт во время локдауна должны продолжать работу.
"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал мэр Киева.
В случае принятия властями решения о локдауне, населению объявят об этом за 7-10 дней до вступления в силу новых ограничений.
Правительство заранее сделает сообщение с четким перечнем мероприятий, которые будут действовать для населения и бизнеса в условиях жесткого карантина.
Стоит отметить, что карантин выходного дня в Украине отменили, по всей стране в декабре действуют ограничения "оранжевой зоны".
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут со 100% вероятностью. Однако власти продолжают обсуждение, когда именно это будет сделано - в декабре или со 2 января.