Локдаун в Україні: які обмеження можуть ввести

У разі введення локдауну в Україні карантинні обмеження значно посилять. Які додаткові заходи можуть ввести для боротьби з поширенням коронавірусу - детально на РБК-Україна.
Уряд продовжує розгляд варіантів посилення карантину в країні. Повний локдаун є одним з обговорюваних сценаріїв. Жорсткі обмеження можуть ввести на новорічні свята, якщо захворюваність на COVID-19 продовжить рости.
Вперше тотальний локдаун в Україні був оголошений навесні цього року. Щоб стримати спалах коронавірусу, влада ввела загальнонаціональний карантин з 12 березня по 22 травня.
В рамках весняного локдауну заборонялося:
На даний момент рішення про терміни і обмеження повторного локдауну ще не прийнято. Кабмін розробляє оптимальний варіант посилення карантину.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що влада розглядає можливість введення "інтелектуального" локдауну. Нові обмеження будуть не такими жорсткими, як під час весняного карантину, а скоригованими в залежності від ситуації в регіонах.
Він також зазначив, що на свята в кінці грудня - на початку січня доцільно обмежити роботу громадського транспорту. Дана міра не призведе до негативних наслідків для економіки.
За підсумками засідання Кабміну 2 грудня Денис Шмигаль повідомив, що мери міст і голови ОДА підтримують введення додаткових обмежень під час новорічних заходів.
Так, місцева влада згодна з повною забороною або частковим обмеженням роботи святкових ярмарків. Майже 90% міських голів підтримали повну заборону концертів. Ще 60% представників місцевої влади виступають за введення обмежень під час встановлення новорічної ялинки.
Міністерство інфраструктури не розглядає варіант зупинки роботи громадського транспорту в разі локдауну. Глава відомства Владислав Криклій наполягатиме на продовженні функціонування транспорту, оскільки це "артерія для економіки". Окремі обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів в салоні.
Владислав Криклій зазначив, що міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізничне сполучення працюватимуть. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Міжнародне авіасполучення буде здійснюватися з урахуванням ситуації в іншій країні.
У МОЗ також наголосили, що зупинка транспорту не вплине на епідеміологічну ситуацію. При локдауні не буде "годин пік", тому практично не буде карантинних порушень.
У той же час глава МВС Арсен Аваков не виключає скасування міжміського транспортного сполучення. За його словами, в разі загрози поширення інфекції, курсування транспорту між містами, в тому числі залізничного, може бути перекрито.
Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що метрополітен і громадський транспорт під час локдауну повинні продовжувати роботу.
"Вводить карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введений, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", - сказав мер Києва.
У разі прийняття владою рішення про локдаун, населенню оголосять про це за 7-10 днів до вступу в силу нових обмежень.
Уряд заздалегідь зробить повідомлення з чітким переліком заходів, які будуть діяти для населення і бізнесу в умовах жорсткого карантину.
Варто відзначити, що карантин вихідного дня в Україні скасували, по всій країні в грудні діють обмеження "помаранчевої зони".
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні введуть з 100% вірогідністю. Однак влада продовжує обговорення, коли саме це буде зроблено - в грудні або з 2 січня.