Локдаун в Украине не отменяется. Какие ограничения вводятся с 8 января

Усиленный карантин в Украине начнет действовать согласно плану Кабмина. Ограничения вступят в силу в полночь 8 января и будут действовать до полуночи 25 января.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины и Кабинете министров.
Как заявил на заседании с президентом министр здравоохранения Максим Степанов, введение локдауна с 8 января позволит избежать большого роста больных коронавирусом и гриппом.
"Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих заболеваний", - сказал Степанов.
Кроме того, президент Зеленский отметил, что январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.
"Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ ", - подчеркнул он.
Как сообщили в правительстве, с полночи 8 января и до конца 24 января в Украине запрещается:
В то же время ограничения не распространяются на:
Напомним, власти Тернополя отказались ужесточать карантин с 8 января. Мэр города Сергей Надал назвал условие для введения определенных правительством жестких карантинных ограничений.
Вслед за мэром Тернополя против введения жесткого карантина с 8 января выступил глава Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако мэр не сказал, будут ли Черкассы бойкотировать введение локдауна.