Локдаун в Україні не скасовується. Які обмеження вводяться з 8 січня

Посилений карантин в Україні почне діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набудуть чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

Про це повідомили в Офісі президента України та в Кабінеті міністрів.

Як заявив на засіданні з президентом міністр охорони здоров'я Максим Степанов, введення локдауну з 8 січня дозволить уникнути великого зростання хворих на коронавірус та грип.

"Впроваджуючи відзавтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг", - сказав Степанов.

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