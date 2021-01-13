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Локдаун, жесткий и адаптивный карантин: как Украина противостоит коронавирусу

Автор: РБК-Украина

Из-за коронавируса в Украине с марта 2020 года вводится ряд ограничений: от жесткого локдауна, до более мягкого адаптивного карантина. На данный момент действует усиленный карантин, который также называют январским локдауном. Подробнее о том, как Украина противостоит COVID-19 - в материале РБК-Украина.

После того, как в начале марта прошлого года в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса, правительство начало вводить по всей стране ограничения. Целью таких мер было и остается минимизировать контакты между людьми, чтобы остановить распространение COVID-19.

Локдаун в Украине

Одной из самых жестких мер является локдаун. В частности, во время весеннего локдауна, была закрыта вся страна. В том числе, ограничивался и выезд за границу.

Так, на время локдауна в Украине закрывали:

  • все заведения общественного питания (кафе, рестораны, бары), МАФы,
  • кинотеатры, театры,
  • спортзалы, фитнесцентры,
  • салоны красоты,
  • ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные магазины и рынки,
  • школы, садики, университеты,
  • останавливался общественный транспорт, в том числе и метро (в частности, в Киеве проезд осуществлялся лишь по спецпропускам),
  • запрещены были пассажирские перевозки, не курсировали поезда и самолеты,
  • закрывали также и украинскую границу (выехать/въехать в Украину могли лишь отдельные группы лиц).

Вместе с тем, при локдауне в Украине работали:

  • супермаркеты и продуктовые магазины,
  • АЗС,
  • аптеки,
  • почта,
  • банки,
  • также не останавливала работу критическая инфраструктура.

Адаптивный карантин

После снятия жестких ограничений (локдауна) в Украине был введен адаптивный карантин: всю страну разделили на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная). В зависимости от эпидемической ситуации в регионе город относили в одну из зон. Распределение проводилось раз в неделю сроком на две недели. Самыми жесткими ограничения были в так называемой "красной зоне", в которой сохранялись практически все ограничения локдауна. Наиболее мягкие ограничения были в "зеленой зоне".

Если ситуация с коронавирусом в регионе улучшалась, его переводили из одной зоны в другую, снимая при этом некоторые ограничения. Например, в "красной зоне" были запрещены пассажирские перевозки, в "оранжевой" же они разрешались.

Со временем Минздрав отказался от практики распределения страны на зоны и вся Украина начала жить в условиях "оранжевой зоны". При этом, были разрешены:

  • работа образовательных учреждений,
  • пассажирские перевозки,
  • работа ресторанов и кафе,
  • работа ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков,
  • работа кинотеатров и театров,
  • также разрешен выезд за границу.

Карантин выходного дня

Осенью 2020 года правительство ввело так называемый карантин выходного дня: в будние дни страна жила по правилам "оранжевой зоны", а на выходные ограничения ужесточались. Такой карантин вводился на три недели.

На выходные продолжал курсировать транспорт, но закрывались общепиты, магазины с одеждой, ТРЦ, непродовольственные рынки, кинотеатры.

Жесткий карантин

С 8 января 2021 года в Украине начал действовать жесткий карантин, который часто называют локдауном. Вместе с тем, введенные на 16 дней (до 24 января) ограничения, значительно мягче весеннего локдауна.

Так, на время жесткого карантина в Украине продолжает курсировать транспорт, как городской (в том числе метро), так и ж/д, и авиаперевозки. Границы Украины остаются открытыми. Работают продуктовые супермаркеты, но ограничен перечень товаров, которые можно купить непосредственно в магазине. Также открытыми остались детские садики. Продолжают работать салоны красоты и отели, но с ограничениями.

Вместе с тем, на время жесткого карантина в Украине закрыты:

  • ТРЦ и непродовольственные магазины,
  • кафе, рестораны,
  • кинотеатры и театры,
  • школы и университеты.
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