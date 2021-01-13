Локдаун, жорсткий і адаптивний карантин: як Україна протистоїть коронавірусу

Через коронавірус в Україні з березня 2020 року запроваджується ряд обмежень: від жорсткого локдауна, до більш м'якого адаптивного карантину. На даний момент діє посилений карантин, який також називають січневим локдауном. Детальніше про те, як Україна протистоїть COVID-19 - в матеріалі РБК-Україна.

Після того, як на початку березня минулого року в Україні було зафіксовано перший випадок коронавірусу, уряд почав вводити по всій країні обмеження. Метою таких заходів було і залишається мінімізувати контакти між людьми, щоб зупинити поширення COVID-19.

Локдаун в Україні

Одним з найжорсткіших заходів є локдаун. Зокрема, під час весняного локдауна, була закрита вся країна. В тому числі, обмежувався і виїзд за кордон.

Так, на час локдауна в Україні закривали:

всі заклади громадського харчування (кафе, ресторани, бари), МАФи,

кінотеатри, театри,

спортзали, фітнесцентри,

салони краси,

ТРЦ, розважальні заклади, непродовольчі магазини та ринки,

школи, садки, університети,

зупинявся громадський транспорт, в тому числі і метро (зокрема, в Києві проїзд здійснювався лише за спецперепустками),

заборонені були пасажирські перевезення, е курсували потяги і літаки,

закривали також і український кордон (виїхати/в'їхати в Україну могли лише окремі групи осіб).

Разом з тим, при локдауні в Україні працювали:

супермаркети і продуктові магазини,

АЗС,

аптеки,

пошта,

банки,

також не зупиняла роботу критична інфраструктура.

Адаптивний карантин

Після зняття жорстких обмежень (локдауна) в Україні був введений адаптивний карантин: всю країну розділили на чотири зони (зелена, жовта, помаранчева і червона). Залежно від епідемічної ситуації в регіоні місто відносили в одну із зон. Розполід проводився раз на тиждень терміном на два тижні. Найжорсткішими обмеження були в так званій "червоній зоні", в якій зберігалися практично всі обмеження локдауна. Найбільш м'які обмеження були в "зеленій зоні".

Якщо ситуація з коронавірусом в регіоні поліпшувалася, його переводили з однієї зони в іншу, знімаючи при цьому деякі обмеження. Наприклад, в "червоній зоні" були заборонені пасажирські перевезення, в "помаранчевій" же вони дозволялися.

Згодом МОЗ відмовилося від практики розподілу країни на зони і вся Україна почала жити в умовах "помаранчевої зони". При цьому, були дозволені:

робота освітніх установ,

пасажирські перевезення,

робота ресторанів і кафе,

робота ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків,

робота кінотеатрів і театрів,

також дозволено виїзд за кордон.

Карантин вихідного дня

Восени 2020 року уряд ввів так званий карантин вихідного дня: в будні дні країна жила за правилами "помаранчевої зони", а на вихідні обмеження посилювалися. Такий карантин вводився на три тижні.

На вихідні продовжував курсувати транспорт, але закривалися заклади громадського харчування, магазини з одягом, ТРЦ, непродовольчі ринки, кінотеатри.

Жорсткий карантин

З 8 січня 2021 року в Україні почав діяти жорсткий карантин, який часто називають локдауном. Разом з тим, введені на 16 днів (до 24 січня) обмеження, значно м'якші за весняний локдаун.

Так, на час жорсткого карантину в Україні продовжує курсувати транспорт, як міський (в тому числі метро), так і залізниця, і авіаперевезення. Кордони України залишаються відкритими. Працюють продуктові супермаркети, але обмежений перелік товарів, які можна купити безпосередньо в магазині. Також відкритими залишилися дитячі садки. Продовжують працювати салони краси та готелі, але з обмеженнями.

Разом з тим, на час жорсткого карантину в Україні закриті: