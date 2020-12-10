Локдауна не будет. Как ужесточат карантин с 8 января

Карантин в Украине будет усилен после новогодних праздников. Правительство введет более жесткие ограничения на 16 дней с 8 января. В частности, будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ, заведения общепита. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Жесткий карантин вместо локдауна: дата

Вчера на заседании Кабмина было принято решение об усилении карантина. Новые ограничения вступят в силу с 8 января и будут действовать по всей территории Украины на протяжении двух с половиной недель - до 24 января 2021 включительно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал введение более жестких карантинных мер "зимними каникулами ради безопасности". По словам главы Кабмина, усиление карантина необходимо, чтобы разорвать цепь заболеваемости коронавирусом и не допустить развертывания мощной волны инфицирования после зимних праздников.

Также правительство поддержало предложение Минздрава о продлении общего срока действия карантина и режима чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля 2021 года.

Список ограничений

Перечень противоэпидемических мероприятий утвержден правительством по согласованию с местными властями, представителями бизнеса и эпидемиологами.

Во время жесткого карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января запрещается:

Работа образовательных заведений, за исключением детских садов.

Обслуживание посетителей в ресторанах, барах, кафе, кроме заказов на вынос и на доставку.

Работа непродовольственных рынков и магазинов.

Деятельность объектов сферы бытового обслуживания.

Работа торгово-развлекательных центров, за исключением магазинов в ТРЦ с товарами первой необходимости.

Работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, проведение корпоративов).

Деятельность фитнес-центров, спортивных залов, бассейнов.

Проведение массовых мероприятий, в т.ч. развлекательных, рекламных, социальных, за исключением официальных спортивных без зрителей.

Работа учреждений культуры (кинотеатры, театры и т.д.) и проведение культурно-массовых мероприятий.

Деятельность объектов размещения, кроме гостиниц.

Что будет работать:

Городской общественный транспорт с ограничением для "оранжевой" зоны (количество пассажиров - по числу мест для сидения).

Междугороднее и международное авто-, авиа-, железнодорожное сообщение.

Продуктовые магазины, аптеки.

Точки по продаже товаров медицинского назначения, средств гигиены, бытовой химии, товаров для животных.

Прием посетителей в парикмахерских и салонах красоты только по предварительной записи без ожидания внутри помещения.

Автозаправки, СТО.

Гостиницы (зоны питания будут работать только с 6:00 до 11:00).

Банки.

Почтовые отделения.

Ограничения на праздники

Глава Минздрава Максим Степанов на правительственном заседании озвучил несколько предложений по работе заведений общепита и организации развлекательных мероприятий в праздничный период, которые поддержал Кабмин.

В новогоднюю ночь время работы ресторанов, кафе, баров будет продлено до 01:00 1 января.

С 8 января запрещается проведение рождественских ярмарок.

Запрещается организация концертов и развлечений у городских новогодних елок на площадях.

Усиление карантина обсуждалось несколько недель

На протяжении месяца в правительстве рассматривались разные варианты усиления карантина и сроки его введения. В частности, обсуждался сценарий тотального локдауна на новогодние праздники со сроком действия с 23 декабря до 15 января.

После совещания президента, представителей Кабмина и СНБО в конце ноября председатель СНБО Александр Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен в любом случае. Также он отметил, что обсуждаются два варианта дат: в декабре или со 2 января.

Позднее в СМИ появилась информация о введении дополнительных ограничений в период 2 - 23 января. При этом источники РБК-Украина в правительстве отметили, что рассматривается вариант именно усиленного карантина, а не локдауна.

В своем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что не рекомендовал правительству вводить локдаун в декабре, но подтвердил возможность усиления ограничений в январе сразу после Нового года.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов называл главным основанием для усиления ограничений максимальную нагрузку на медицинскую систему. Также в Минздраве объяснили необходимость жесткого карантина. Так, дополнительные ограничения помогут сбалансировать ситуацию с заболеваемостью до февраля, поскольку кроме эпидемии коронавируса в зимний период есть сезонные обострения по гриппу.

Как действовал карантин выходного дня

С 14-го по 30 ноября в Украине был введен частичный локдаун на выходные дни. Жесткий карантин действовал на протяжении трех недель с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В этот период была запрещена работа развлекательных заведений, ТРЦ, кинотеатров, театров, музеев, учреждений культуры. Кафе, рестораны, бары могли работать только в режиме адресной доставки и заказов на вынос. Не разрешалось проведение массовых мероприятий. Также действовал запрет на работу салонов красоты, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

2 декабря в Кабмине заявили, что не будут продлевать действие карантина выходного дня. Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что введенные ограничения дали позитивный эффект. На конец карантина выходного дня показатели заболеваемости оказались на 6 тысяч меньше прогнозируемых.

Весенний локдаун

С 12 марта в Украине начал действовать общенациональный карантин. Уже 24 марта в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а противоэпидемические меры существенно усилены.

Во время весеннего локдауна не работали школы, детсады и другие образовательные учреждения. Были запрещены все массовые мероприятия, прогулки в парках, скверах, на детских площадках. Введен масочный режим в общественных местах. По улице было запрещено передвигаться группами более 2-х человек.

Не работали заведения общепита, развлекательные заведения, ТРЦ, рынки, спортзалы, салоны красоты.

На время карантина было закрыто международное ж/д, авиа- и автобусное сообщение. Отменены поезда и автобусы в междугородних и межобластных направлениях, остановлена работа метрополитена. Городской общественный транспорт работал по системе пропусков.

Ослабление ограничений началось через два месяца. 22 мая был введен адаптивный карантин, летом начало действовать зонирование с ограничениями в зависимости от эпидситуации в каждом конкретном регионе. Из-за роста заболеваемости с 11 ноября правительство вернулось к концепции общенационального карантина.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что работа транспорта не будет останавливаться во время действия жесткого карантина в январе 2021 года. Это касается всех видов сообщения.

Кроме того, новое постановление о карантине также предусматривает продление режима работы заведений общепита. Кафе, рестораны, бары будут работать до 23:00, но проведение расчетных операций ограничивается до 22:00.