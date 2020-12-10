Локдауну не буде. Як посилять карантин із 8 січня

Карантин в Україні буде посилено після новорічних свят. Уряд запровадить жорсткіші обмеження на 16 днів із 8 січня. Зокрема, будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Жорсткий карантин замість локдауну: дата

Вчора на засіданні Кабміну було прийнято рішення про посилення карантину. Нові обмеження вступлять в силу з 8 січня і будуть діяти по всій території України протягом двох з половиною тижнів - до 24 січня 2021 включно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав введення більш жорстких карантинних заходів "зимовими канікулами заради безпеки". За словами глави Кабміну, посилення карантину необхідно, щоб розірвати ланцюг захворюваності коронавірусом і не допустити розгортання потужної хвилі інфікування після зимових свят.

Також уряд підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я щодо продовження загального терміну дії карантину та режиму надзвичайної ситуації в країні до 28 лютого 2021 року.

Список обмежень

Перелік протиепідемічних заходів затверджений урядом за погодженням із місцевою владою, представниками бізнесу та епідеміологами.

Під час жорсткого карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня забороняється:

Робота освітніх закладів, за винятком дитячих садочків.

Обслуговування відвідувачів у ресторанах, барах, кафе, крім замовлень на винос і на доставку.

Робота непродовольчих ринків і магазинів.

Діяльність об'єктів сфери побутового обслуговування.

Робота торгово-розважальних центрів, за винятком магазинів у ТРЦ з товарами першої необхідності.

Робота розважальних закладів (дискотек, нічних клубів, проведення корпоративів).

Діяльність фітнес-центрів, спортивних залів, басейнів.

Проведення масових заходів, в т.ч. розважальних, рекламних, соціальних, за винятком офіційних спортивних без глядачів.

Робота закладів культури (кінотеатри, театри і т.д.) і проведення культурно-масових заходів.

Діяльність об'єктів розміщення, крім готелів.

Що буде працювати:

Міський громадський транспорт з обмеженням для "помаранчевої" зони (кількість пасажирів - за кількістю місць для сидіння).

Міжміське і міжнародне авто-, авіа-, залізничне сполучення.

Продуктові магазини, аптеки.

Точки з продажу товарів медичного призначення, засобів гігієни, побутової хімії, товарів для тварин.

Прийом відвідувачів у перукарнях і салонах краси лише за попереднім записом без очікування всередині приміщення.

Автозаправки, СТО.

Готелі (зони харчування працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00).

Банки.

Поштові відділення.

Обмеження на свята

Глава МОЗ Максим Степанов на урядовому засіданні озвучив кілька пропозицій по роботі закладів громадського харчування та організації розважальних заходів у святковий період, які підтримав Кабмін.

У новорічну ніч час роботи ресторанів, кафе, барів буде продовжено до 01:00 1 січня.

З 8 січня забороняється проведення різдвяних ярмарків.

Забороняється організація концертів і розваг біля міських новорічних ялинок на площах.

Посилення карантину обговорювалося кілька тижнів

Протягом місяця в уряді розглядалися різні варіанти посилення карантину і терміни його введення. Зокрема, обговорювався сценарій тотального локдауна на новорічні свята з терміном дії з 23 грудня до 15 січня.

Після наради президента, представників Кабміну і РНБО в кінці листопада голова РНБО Олександр Данилов заявив, що локдаун в Україні буде введено в будь-якому випадку. Також він зазначив, що обговорюються два варіанти дат: в грудні або з 2 січня.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про введення додаткових обмежень в період 2 - 23 січня. При цьому джерела РБК-Україна в уряді відзначили, що розглядається варіант саме посиленого карантину, а не локдауну.

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що не рекомендував уряду вводити локдаун в грудні, але підтвердив можливість посилення обмежень в січні відразу після Нового року.

Глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов називав головною підставою для посилення обмежень максимальне навантаження на медичну систему. Також у МОЗ пояснили необхідність жорсткого карантину. Так, додаткові обмеження допоможуть збалансувати ситуацію із захворюваністю до лютого, оскільки крім епідемії коронавірусу в зимовий період є сезонні загострення грипу.

Як діяв карантин вихідного дня

З 14-го по 30 листопада в Україні був введений частковий локдаун на вихідні дні. Жорсткий карантин діяв протягом трьох тижнів з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У цей період була заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, музеїв, закладів культури. Кафе, ресторани, бари могли працювати тільки в режимі адресної доставки і замовлень на винос. Не дозволялося проведення масових заходів. Також діяла заборона на роботу салонів краси, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.

2 грудня в Кабміні заявили, що не будуть продовжувати дію карантину вихідного дня. Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що введені обмеження дали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня показники захворюваності виявилися на 6 тисяч менше прогнозованих.

Весняний локдаун

З 12 березня в Україні почав діяти загальнонаціональний карантин. Вже 24 березня в країні був оголошений режим надзвичайної ситуації, а протиепідемічні заходи істотно посилені.

Під час весняного локдауна не працювали школи, дитсадки та інші освітні установи. Були заборонені всі масові заходи, прогулянки в парках, скверах, на дитячих майданчиках. Введено масковий режим в суспільних місцях. По вулиці було заборонено пересуватися групами більше 2-х осіб.

Не працювали заклади громадського харчування, розважальні заклади, ТРЦ, ринки, спортзали, салони краси.

На час карантину було закрито міжнародне залізничне, авіа- і автобусне сполучення. Скасовано поїзди та автобуси в міжміських і міжобласних напрямках, зупинено роботу метрополітену. Міський громадський транспорт працював за системою пропусків.

Ослаблення обмежень почалося через два місяці. 22 травня був введений адаптивний карантин, влітку почало діяти зонування з обмеженнями в залежності від епідситуації в кожному конкретному регіоні. Через зростання захворюваності з 11 листопада уряд повернувся до концепції загальнонаціонального карантину.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії жорсткого карантину в січні 2021 року. Це стосується всіх видів сполучення.

Крім того, нова постанова про карантин також передбачає продовження режиму роботи закладів громадського харчування. Кафе, рестрани, бари працюватимуть до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.