Локдауну не буде. Як посилять карантин із 8 січня

Карантин в Україні буде посилено після новорічних свят. Уряд запровадить жорсткіші обмеження на 16 днів із 8 січня. Зокрема, будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Вчора на засіданні Кабміну було прийнято рішення про посилення карантину. Нові обмеження вступлять в силу з 8 січня і будуть діяти по всій території України протягом двох з половиною тижнів - до 24 січня 2021 включно.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав введення більш жорстких карантинних заходів "зимовими канікулами заради безпеки". За словами глави Кабміну, посилення карантину необхідно, щоб розірвати ланцюг захворюваності коронавірусом і не допустити розгортання потужної хвилі інфікування після зимових свят.
Також уряд підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я щодо продовження загального терміну дії карантину та режиму надзвичайної ситуації в країні до 28 лютого 2021 року.
Перелік протиепідемічних заходів затверджений урядом за погодженням із місцевою владою, представниками бізнесу та епідеміологами.
Під час жорсткого карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня забороняється:
Що буде працювати:
Глава МОЗ Максим Степанов на урядовому засіданні озвучив кілька пропозицій по роботі закладів громадського харчування та організації розважальних заходів у святковий період, які підтримав Кабмін.
У новорічну ніч час роботи ресторанів, кафе, барів буде продовжено до 01:00 1 січня.
З 8 січня забороняється проведення різдвяних ярмарків.
Забороняється організація концертів і розваг біля міських новорічних ялинок на площах.
Протягом місяця в уряді розглядалися різні варіанти посилення карантину і терміни його введення. Зокрема, обговорювався сценарій тотального локдауна на новорічні свята з терміном дії з 23 грудня до 15 січня.
Після наради президента, представників Кабміну і РНБО в кінці листопада голова РНБО Олександр Данилов заявив, що локдаун в Україні буде введено в будь-якому випадку. Також він зазначив, що обговорюються два варіанти дат: в грудні або з 2 січня.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про введення додаткових обмежень в період 2 - 23 січня. При цьому джерела РБК-Україна в уряді відзначили, що розглядається варіант саме посиленого карантину, а не локдауну.
У своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що не рекомендував уряду вводити локдаун в грудні, але підтвердив можливість посилення обмежень в січні відразу після Нового року.
Глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов називав головною підставою для посилення обмежень максимальне навантаження на медичну систему. Також у МОЗ пояснили необхідність жорсткого карантину. Так, додаткові обмеження допоможуть збалансувати ситуацію із захворюваністю до лютого, оскільки крім епідемії коронавірусу в зимовий період є сезонні загострення грипу.
З 14-го по 30 листопада в Україні був введений частковий локдаун на вихідні дні. Жорсткий карантин діяв протягом трьох тижнів з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
У цей період була заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, музеїв, закладів культури. Кафе, ресторани, бари могли працювати тільки в режимі адресної доставки і замовлень на винос. Не дозволялося проведення масових заходів. Також діяла заборона на роботу салонів краси, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.
2 грудня в Кабміні заявили, що не будуть продовжувати дію карантину вихідного дня. Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що введені обмеження дали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня показники захворюваності виявилися на 6 тисяч менше прогнозованих.
З 12 березня в Україні почав діяти загальнонаціональний карантин. Вже 24 березня в країні був оголошений режим надзвичайної ситуації, а протиепідемічні заходи істотно посилені.
Під час весняного локдауна не працювали школи, дитсадки та інші освітні установи. Були заборонені всі масові заходи, прогулянки в парках, скверах, на дитячих майданчиках. Введено масковий режим в суспільних місцях. По вулиці було заборонено пересуватися групами більше 2-х осіб.
Не працювали заклади громадського харчування, розважальні заклади, ТРЦ, ринки, спортзали, салони краси.
На час карантину було закрито міжнародне залізничне, авіа- і автобусне сполучення. Скасовано поїзди та автобуси в міжміських і міжобласних напрямках, зупинено роботу метрополітену. Міський громадський транспорт працював за системою пропусків.
Ослаблення обмежень почалося через два місяці. 22 травня був введений адаптивний карантин, влітку почало діяти зонування з обмеженнями в залежності від епідситуації в кожному конкретному регіоні. Через зростання захворюваності з 11 листопада уряд повернувся до концепції загальнонаціонального карантину.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії жорсткого карантину в січні 2021 року. Це стосується всіх видів сполучення.
Крім того, нова постанова про карантин також передбачає продовження режиму роботи закладів громадського харчування. Кафе, рестрани, бари працюватимуть до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.