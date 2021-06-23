Лотереи, куры и тюрьма: как в мире мотивируют прививаться от COVID

США

Чтобы призвать максимальное количество американцев вакцинироваться, президент США Джо Байден объявил программу "месяц действий", целью которой является достичь 70% привитого населения. Так, если эту отметку будет преодолено, каждому вакцинированному американцу в возрасте от 21 года и старше выдадут порцию бесплатного пива.

Индонезия

В сельских местностях, чтобы увеличить количество вакцинированных граждан в возрасте старше 45 лет, местная власть с полицией выдают людям живых кур в обмен на прививку против COVID-19. Известно, что до начала акции только 25 из 200 граждан были готовы сделать прививку, однако после выдачи кур количество желающих вакцинироваться выросла до 250 человек в день.

Филиппины

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам тюрьмой, если те откажутся от прививки против коронавируса.

"Вы выбираете: или вакцинация, или я отправлю вас в тюрьму ... Не поймите меня неправильно - в стране кризис. Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству",- сказал Дутерте во время телеобращения к гражданам.

Польша

Для вакцинированных граждан Польши планируют с 1 июля запустить лотерею. Так, каждый двухтысячный участник программы вакцинации будет получать 500 злотых - это гарантированная награда, еженедельно будет разыгрываться по 50 тысяч злотых, а каждый месяц - по 100 тысяч злотых (более полумиллиона гривен). И уже в финале будет разыграно два раза по 1 млн злотых (более 7 млн ​​гривен). В лотерее предусмотрены и другие награды - ваучеры, электронные самокаты и даже гибридные автомобили.

Таиланд

На севере Таиланда, в районе Мэй Чаем местная власть разыгрывает среди привитых жителей живых коров. Каждую неделю там выбирают среди вакцинированных одного гражданина и вручают ему корову стоимостью более 300 долларов. Так, после объявления о розыгрыше количество желающих вакцинироваться выросла за пару дней с сотен до тысяч.

Россия

В столице РФ, из-за стремительного роста заболеваемости, проведут обязательную вакцинацию против коронавируса 60% всех работников сферы услуг. Санитарный врач Москвы Елена Андреева уже подписала соответствующее постановление.