Лотереї, кури і в'язниця: як у світі мотивують робити щеплення від COVID

США

Аби закликати максимальну кількість американців вакцинуватися, президент США Джо Байден оголосив програму "місяць дій", мета якої є досягти 70% щепленого населення. Так, якщо цю позначку буде подолано, кожному вакцинованому американцеві у віці від 21 року і старше видадуть порцію безкоштовного пива.

Індонезія

У сільських місцевостях, аби збільшити кількість вакцинованих громадян у віці старше 45 років, місцева влада разом з поліцією видають людям живих курей в обмін на щеплення проти COVID-19. Відомо, що до початку акції тільки 25 з 200 громадян були готові зробити щеплення, однак після видачі курей кількість охочих вакцинуватися зросла до 250 осіб в день.

Філіппіни

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив громадянам в'язницею, якщо ті відмовляться від щеплення проти коронавірусу.

"Ви вибираєте: або вакцинація, або я відправлю вас до в'язниці ... Не зрозумійте мене неправильно - в країні криза. Мене просто дратує те, що філіппінці не дослухаються до уряду", - сказав Дутерте під час телезвернення до громадян.

Польща

Для вакцинованих громадян Польщі планують з 1 липня запустити лотерею. Так, кожен 2-тисячний учасник програми вакцинації буде отримувати 500 злотих - це гарантована нагорода, щотижня розігруватиметься по 50 тисяч злотих, а кожен місяць - по 100 тисяч злотих (понад півмільйона гривень). І вже у фіналі буде розіграно два рази по 1 млн злотих (більш ніж 7 млн гривень). У лотереї передбачені й інші нагороди - ваучери, електронні самокати та навіть гібридні автомобілі.

Таїланд

На півночі Таїланду, в районі Мей Чаєм місцева влада розігрує серед щеплених жителів живих корів. Кожен тиждень там обирають серед вакцинованих одного громадянина і вручають йому корову вартістю понад 300 доларів. Так, після оголошення про розіграш кількість охочих вакцинуватися зросла за пару днів з сотень до тисяч.

Росія

У столиці РФ, через стрімкий ріст захворюваності, проведуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу 60% всіх працівників сфери послуг. Санітарний лікар Москви Олена Андрєєва вже підписала відповідну постанову.