Луганську область теж залишили в "червоній" зоні на її прохання

Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Луганська область залишиться в "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні. Напередодні регіон сам попросив залишити його в зоні з найжорсткішими обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Згідно з протоколом, Луганська область попросила відстрочити рішення про скасування "червоної" зони, і її прохання задовольнили. Керівництву обласної державної адміністрації доручили вжити заходів для забезпечення дотримання обмежувальних заходів, передбачених для "червоної" зони.