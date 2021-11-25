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Луганську область теж залишили в "червоній" зоні на її прохання

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Луганська область, Четвер 25 листопада 2021 14:44
Луганську область теж залишили в "червоній" зоні на її прохання Фото: Луганська область залишається в "червоній" зоні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Луганська область залишиться в "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні. Напередодні регіон сам попросив залишити його в зоні з найжорсткішими обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Згідно з протоколом, Луганська область попросила відстрочити рішення про скасування "червоної" зони, і її прохання задовольнили. Керівництву обласної державної адміністрації доручили вжити заходів для забезпечення дотримання обмежувальних заходів, передбачених для "червоної" зони.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще на початку тижня говорив, що Луганська область залишає "червону" зону.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Львівська область відмовляється залишати "червону" зону, незважаючи на стабілізацію COVID-показників. На вчорашньому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС прийняли рішення не скасовувати цей рівень епідемічної небезпеки в регіоні.

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