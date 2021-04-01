Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской COVID-вакцины за два года

Президент Беларуси Александр Лукашенко распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса. Документ был подписан 1 апреля.
Об этом говорится на сайте Лукашенка.
Так, ожидается, что вакцина будет создана в течении 2021-2023 годов. Над ее созданием будут работать Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси.
В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.
Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
Напомним, в феврале Лукашенко называл российскую вакцину самой эффективной.
Однако уже в конце марта он заявил, что Минздрав и Национальная академия наук Беларуси должны разработать "самую лучшую" вакцину от коронавируса "в кратчайшие сроки".