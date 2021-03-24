UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Львов в "красной" зоне с 25 марта: список ограничений

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение внести город в "красную" зону карантина. Жесткий карантин начнет действовать с 25 марта.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

Запрещена работа:

  • непродовольственных рынков;
  • заведений питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос";
  • торгово-развлекательных центров;
  • развлекательных заведений и ночных клубов;
  • всех массовых мероприятий.

Разрешено работать:

  • аптекам;
  • зоомагазинам;
  • цветочным и семенным магазинам;
  • магазинам по продаже средств связи;
  • мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
  • салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.

Напомним, в Украине девять регионов находятся в "красной" зоне карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарантинЛокдаун
Читайте также
В Польше ужесточат коронавирусные ограничения на Пасху
Сумская область не будет останавливать транспорт в "красной" зоне карантина
Прогноз погоды