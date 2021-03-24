Львов в "красной" зоне с 25 марта: список ограничений
Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение внести город в "красную" зону карантина. Жесткий карантин начнет действовать с 25 марта.
Запрещена работа:
- непродовольственных рынков;
- заведений питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос";
- торгово-развлекательных центров;
- развлекательных заведений и ночных клубов;
- всех массовых мероприятий.
Разрешено работать:
- аптекам;
- зоомагазинам;
- цветочным и семенным магазинам;
- магазинам по продаже средств связи;
- мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.