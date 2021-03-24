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Львів у "червоній" зоні з 25 березня: список обмежень

Автор: Анастасія Рокитна

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення внести місто в "червону" зону карантину. Жорсткий карантин почне діяти з 25 березня.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

Заборонено роботу:

  • непродовольчих ринків;
  • закладів харчування, крім онлайн-замовлення та “на виніс”;
  • торгово-розважальних центрів;
  • розважальних закладів та нічних клубів;
  • усі масові заходи.

Дозволено працювати:

  • аптекам;
  • зоомагазинам;
  • квітковим та насінневим магазинам;
  • магазинам з продажу засобів зв’язку;
  • майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
  • салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.

Нагадаємо, в Україні дев'ять регіонів перебувають в "червоній" зоні карантину.

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