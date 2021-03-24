Львів у "червоній" зоні з 25 березня: список обмежень
У Львові комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення внести місто в "червону" зону карантину. Жорсткий карантин почне діяти з 25 березня.
Заборонено роботу:
- непродовольчих ринків;
- закладів харчування, крім онлайн-замовлення та “на виніс”;
- торгово-розважальних центрів;
- розважальних закладів та нічних клубів;
- усі масові заходи.
Дозволено працювати:
- аптекам;
- зоомагазинам;
- квітковим та насінневим магазинам;
- магазинам з продажу засобів зв’язку;
- майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
- салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.