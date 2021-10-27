Львов в "красной" зоне может ввести дополнительные ограничения

После перехода в "красную" зону адаптивного карантина Львов может ввести дополнительные ограничения помимо стандартных. На сегодня продолжаются обсуждения с представителями бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

"Сегодня мы проводим консультации с представителями сферы услуг, рынков, общественного питания, торговых центров, представителями сферы культуры. Завтра утром будет заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Понятно, что будут акцептованы решения по "красной" зоне, но с учетом динамики, которая на сегодня есть, мы рассматриваем ряд дополнительных ограничений", - отметил он.

По его словам, такие ограничения начнут действовать во Львове в тот самый день, в который согласно постановлению предусмотрена "красная" зона.

"Какие это именно ограничения, мы сможем озвучить сразу после комиссии", - отметил Москаленко.