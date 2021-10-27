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Львов в "красной" зоне может ввести дополнительные ограничения

Автор: Сергей Новиков

После перехода в "красную" зону адаптивного карантина Львов может ввести дополнительные ограничения помимо стандартных. На сегодня продолжаются обсуждения с представителями бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

"Сегодня мы проводим консультации с представителями сферы услуг, рынков, общественного питания, торговых центров, представителями сферы культуры. Завтра утром будет заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Понятно, что будут акцептованы решения по "красной" зоне, но с учетом динамики, которая на сегодня есть, мы рассматриваем ряд дополнительных ограничений", - отметил он.

По его словам, такие ограничения начнут действовать во Львове в тот самый день, в который согласно постановлению предусмотрена "красная" зона.

"Какие это именно ограничения, мы сможем озвучить сразу после комиссии", - отметил Москаленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовская область перейдет в "красную" зону с 30 октября.

Стандартные ограничения предусматривают запрет работы заведений общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, рынков, спортзалов, фитнес-центров. Также запрещены и массовые мероприятия.

Эти меры не распространяются на работу продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты, банков, ветеринарных клиник. И важным отличием "красной" зоны в этом году является то, что ограничений можно избежать при наличии вакцинации от COVID или негативного теста.

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ЛьвовКарантинКрасная зона карантина