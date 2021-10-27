RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Львів у "червоній" зоні може ввести додаткові обмеження

Автор: Сергей Новиков

Після переходу до "червоної" зони адаптивного карантину Львів може ввести додаткові обмеження крім стандартних. На сьогодні тривають обговорення з представниками бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

"Сьогодні ми проводимо консультації з представниками сфери послуг, ринків, громадського харчування, торгових центрів, представниками сфери культури. Завтра вранці буде засідання міської комісії ТЕБ і НС. Зрозуміло, що будуть акцептовані рішення по "червоній" зоні, але з урахуванням динаміки, яка на сьогодні є, ми розглядаємо ряд додаткових обмежень", - зазначив він.

За його словами, такі обмеження почнуть діяти у Львові в той самий день, в який згідно з постановою передбачена "червона" зона.

"Які це саме обмеження, ми зможемо озвучити відразу після комісії", - зазначив Москаленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська область перейде в "червону" зону з 30 жовтня.

Стандартні обмеження передбачаютьзаборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, ринків, спортзалів, фітнес-центрів. Також заборонені і масові заходи.

Ці заходи не поширюються на роботу продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків, ветеринарних клінік. І важливою відмінністю "червоної" зони в цьому році є те, що обмежень можна уникнути при наявності вакцинації від COVID або негативного тесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівКарантинЧервона зона карантину