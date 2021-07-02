UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Львов усилит контроль за соблюдением карантина из-за штамма "Дельта"

Автор: РБК-Украина

Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "Дельта" усиливается контроль за соблюдением карантинных мер во Львове. Соответствующее решение приняли на заседании местной комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, сегодня на заседании комиссии договорились:

  • усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;
  • обустроить и зарезервировать дополнительные кровати с кислородом;
  • подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования больниц;
  • увеличить количество вакцинаций до 5 000 в день.

Напомним, сегодня в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму "Дельта".

А Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовштамКарантин