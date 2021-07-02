Львів посилить контроль за дотриманням карантину через штам "Дельта"

Через загрозу поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" посилюється контроль за дотриманням карантинних заходів у Львові. Відповідне рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового.
За його словами, сьогодні на засіданні комісії домовилися:
Нагадаємо, сьогодні в Україні почав діяти карантин для протидії штаму "Дельта".
А МОЗ назвав найгірший сценарій осінньої хвилі COVID через штам "Дельта".