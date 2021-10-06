UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Львов ужесточает карантин с 14 октября: что запретят

Автор: Сергей Новиков

Карантин во Львове могут ужесточить уже с 14 октября. Из-за роста заболеваемости COVID-19 будет ограничено проведение массовых мероприятий, школ и больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Андрея Садового.

"Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения… Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам, начиная с 14 октября, усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - отметил мэр.

По словам Садового, окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовКарантинКоронавирус