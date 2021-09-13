Львов может ввести жесткий карантин: власти назвали условие

"Сейчас мы находимся в "зеленой" зоне, но если вы посмотрите на динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин", - рассказал Садовой.

Мэр отметил, что в течение лета сохранялась спокойная ситуация с COVID, поэтому "люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию".

Отметим, что за минувшие сутки во Львове обнаружили 41 новый случай коронавируса.

Всего с начала пандемии город зафиксировал 68 929 случаев, из которых 1 852 - летальные.