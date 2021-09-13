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Львів може ввести жорсткий карантин: влада назвала умову

Автор: Марія Кучерявець

Мер Львова Андрій Садовий зазначив зростання захворюваності на коронавірус у місті. Якщо така динаміка зберігатиметься, то на мешканців очікує жорсткий карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

"Зараз ми перебуваємо в "зеленій" зоні, але якщо ви подивитесь динаміку, то будете здивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі - близько 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин", - розповів Садовий.

Мер зазначив, що впродовж літа зберігалась спокійна ситуація з COVID, тож "люди розслабились, перестали носити маски та зберігати дистанцію".

Зазначимо, що за минулу добу у Львові виявили 41 новий випадок коронавірусу.

Загалом від початку пандемії місто зафіксувало 68 929 випадків, з яких 1 852 - летальні.

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