Львов в "желтой" зоне карантина: список послаблений
Львов перешел в "желтую" зону карантина. Городской голова Андрей Садовый обнародовал список того, что будет разрешено в городе.
Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.
С завтрашнего дня во Львове разрешено посещение торговых центров, всех видов магазинов, заведений общественного питания и культуры, театров, кинотеатров, музеев, галерей и т.д.
С 27 апреля вводятся временные рамки действия льгот на проезд в общественном транспорте - с 11:00 до 16:00.
С 5 мая планируется возвращение учеников 5-11 классов за школьные парты и возобновление работы внешкольных кружков.
Под запретом остается проведение массовых мероприятий и работа ночных клубов.
"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с "желтой" зоной. Но я умоляю не забывать о здравом смысле", - написал Садовый.
Он призвал продолжать соблюдать карантинные правила.
"В больницах действительно есть свободные кровати. Их будет еще больше, потому что это политика города - увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены. Государственная комиссия своим внеочередным решением не может остановить распространение эпидемии. И мы за один день не стали все здоровыми и защищенными. Поэтому я прошу всех быть осторожными. Избегайте мест скопления людей. Берегите себя и своих близких!"- призвал городской голова Львова.
Напомним, Львовская область, в том числе и Львов, с сегодняшнего дня не в "красной" зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.
Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.