ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Львов вышел из "красной" зоны карантина

Новина українською → Львов, Понедельник 26 апреля 2021 08:32
Львов вышел из "красной" зоны карантина Фото: Львов теперь не "красный" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Львовская область, в том числе и Львов, с сегодняшнего дня не в "красной " зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом в регионе ослабили карантин. В "желтой" зоне разрешено:

  • работа ресторанов, кафе, баров, столовых и прочих заведений питания с 7:00 до 24:00 (исключение - заказы "на вынос" и доставки);
  • проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв.м;
  • проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя);
  • работа учебных заведений (но проводить массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы или класса и в присутствии других посетителей запрещено);
  • перевозки только сидячих пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, но максимум одного посетителя на 10 кв.м., в бассейнах - максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Мэр Львова Андрей Садовый на своем Telegram-канале писал, что сегодня соберется городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по ослаблению карантина.

Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Раньше Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую".

Напомним, в Украине обнаружили резкий спад новых случаев коронавируса - за сутки 5062 новых заражения.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19