Львов вышел из "красной" зоны карантина
Львовская область, в том числе и Львов, с сегодняшнего дня не в "красной " зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Таким образом в регионе ослабили карантин. В "желтой" зоне разрешено:
- работа ресторанов, кафе, баров, столовых и прочих заведений питания с 7:00 до 24:00 (исключение - заказы "на вынос" и доставки);
- проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв.м;
- проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя);
- работа учебных заведений (но проводить массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы или класса и в присутствии других посетителей запрещено);
- перевозки только сидячих пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, но максимум одного посетителя на 10 кв.м., в бассейнах - максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.
Мэр Львова Андрей Садовый на своем Telegram-канале писал, что сегодня соберется городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по ослаблению карантина.
Раньше Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую".
Напомним, в Украине обнаружили резкий спад новых случаев коронавируса - за сутки 5062 новых заражения.
Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.