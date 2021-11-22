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Прививку от COVID за сутки в Украине получили менее 100 тысяч человек

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 08:27
Прививку от COVID за сутки в Украине получили менее 100 тысяч человек Фото: прививку от COVID за сутки в Украине получили менее 100 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили менее 100 тысяч человек. Хотя еще днем ранее их было проведено более 150 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 21 ноября в Украине было вакцинировано от коронавируса 99 826 человек.

Из которых одну дозу вакцины получили 29 382 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 70 444 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании привито в стране 12 835 128 человек.

Из них получили одну дозу вакцины - 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 834 309.

Всего в Украине проведено 22 669 435 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы от коронавируса.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Черновицкой области центры вакцинации будут работать с утра до ночи.

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