Фото: прививку от COVID за сутки в Украине получили менее 100 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили менее 100 тысяч человек. Хотя еще днем ранее их было проведено более 150 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.