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Во Львове будут судить стоматолога, который продавал фейковые ПЦР-тесты туристам

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове будут судить группу лиц, которые продавали туристам фейковые результаты ПЦР-тестов. Среди фигурантов - местный стоматолог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, туристическое агентство предлагало своим клиентам без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В частности, стоимость такой "услуги" составляла 800 гривен.

Указано, что подделкой ПЦР-тестов занимался местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров.

После этого он, представившись курьером, напрямую передавал их покупателям.

Сейчас подозреваемым - работнику турфирмы, стоматологу и его помощнице предъявлено обвинение по ч. 1, 3 ст. 358 УКУ. Прокуратура уже передала материалы дела в суд.

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