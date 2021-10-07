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У Львові судитимуть стоматолога, який продавав фейкові ПЛР-тести туристам

Автор: Марія Кучерявець

У Львові судитимуть групу осіб, які продавали туристам фейкові результати ПЛР-тестів. Серед фігурантів - місцевий стоматолог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, туристична агенція пропонувала своїм клієнтам без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Зокрема, вартість такої "послуги" становила 800 гривень.

Вказано, що підробкою ПЛР-тестів займався місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів.

Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.

Наразі підозрюваним - працівнику турфірми, стоматологу та його помічниці висунуто обвинувачення за ч.1, 3 ст. 358 ККУ. Прокуратура вже передала матеріали справи до суду.

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