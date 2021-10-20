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Во Львове начнут вакцинировать от COVID в главном вокзале

Автор: Сергей Пышкин

Во Львове откроют центр вакцинации в помещении главного вокзала. Прививать начнут уже с 21 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

В центре вакцинации будут работать две бригады по очереди. Впрочем, в случае необходимости их количество увеличат.

График работы пункта: ежедневно с 10:00 до 18:30. Есть возможность приходить по предварительной записи или живой очередью. К выбору будут предлагать три вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

Отмечается, что центр вакцинации разместили в помещении медпункта вокзала.

"Этот дополнительный пункт вакцинации будет работать на территории главного вокзала, где расположен их медпункт. Его нам предоставил Вокзал. Там созданы все условия для работы мобильной бригады", - отметила руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая.

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ЛьвовВакцинацияКоронавирус