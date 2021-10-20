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У Львові почнуть вакцинувати від COVID на головному вокзалі

Автор: Сергій Пишкін

У Львові відкриють центр вакцинації у приміщенні головного вокзалу. Щепити розпочнуть вже з 21 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

В центрі вакцинації працюватимуть дві бригади по черзі. Втім, у разі потреби - їх кількість збільшать.

Графік роботи пункту: щодня з 10:00 до 18:30. Є можливість приходити за попереднім записом або ж живою чергою. До вибору пропонуватимуть три вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

Зазначається, що центр вакцинації розмістили у приміщенні медпункту вокзалу.

"Цей додатковий пункт вакцинації буде працювати на території головного вокзалу, де розташованих їх медпункт. Його нам надала Залізниця. Там створені всі умови для роботи мобільної бригади", - відзначила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька

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ЛьвівВакцинаціяКоронавірус