Во Львове откроют еще два центра COVID-вакцинации. В одном будут прививать всех желающих

С 12 июня во Львове заработают два новых центра вакцинации: в Центре Довженко и в ТРЦ Forum Lviv. В Центре Довженко прививки против коронавируса будут делать всем желающим.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель городского главы Андрей Москаленко.
В центре COVID-вакцинации в Центре Довженко будут делать прививки каждые выходные с с 10:00 до 15:00. Приходить могут все желающие, для этого не нужно предварительно регистрироваться в "Дие". Единственное требование - иметь подписанную декларацию с семейным врачом.
Еще один центр вакцинации в эти выходные заработает в ТРЦ Forum Lviv. Провакцинироваться можно будет в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00. Однако этот центр будет делать прививки зарегистрированным в "Дие".
В обоих центрах прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac.
Таким образом в целом во Львове будут работать уже три центра вакцинации против коронавируса. Первый такой пункт открыли в конце мая на "Арене Львов". В ближайшее время этот центр вакцинации собираются расширить, чтобы медики могли делать еще больше прививок.
Напомним, в Украине 12-13 июня центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах. Минздрав опубликовало список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.
Как писало РБК-Украина, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине есть 3,9 млн доз вакцины от коронавируса. Таким образом, страна обеспечена препаратами для вакцинации на июнь.