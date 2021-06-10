У Львові відкриють ще два центри COVID-вакцинації. В одному щеплюватимуть усіх охочих

У центрі COVID-вакцинації у Центрі Довженка робитимуть щеплення щовихідних із з 10:00 до 15:00. Приходити можуть усі охочі, для цього не потрібно попередньо реєструватися у "Дії". Єдина вимога - мати підписану декларацію зі сімейним лікарем.

Ще один центр вакцинації цими вихідними запрацює у ТРЦ Forum Lviv. Провакцинуватись можна буде у суботу та неділю з 10:00 до 15:00 год. Однак цей центр робитиме щеплення зареєстрованим у "Дії".

В обох центрах щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Відтак загалом у Львові працюватимуть уже три центри вакцинації проти коронавірусу. Найперший такий пункт відкрили наприкінці травня на "Арені Львів". Найближчим часом цей центр вакцинації збираються розширити, аби медики могли робити ще більше щеплень.