Во Львове открыли запись на прививку в центрах вакцинации

Жители Львова теперь могут записаться на прививку в центрах вакцинации. Львовские центры вакцинации присоединились к системе Helsi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
"Теперь все львовяне могут записаться на прививку в удобное время и не стоять в очередях", - говорится в сообщении.
Для записи на прививку от коронавируса необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me и выбрать центр вакцинации, дату и время.
"Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и ИНН", - говорится в сообщении.
Отметим, что на сегодняшний день во Львове работают четыре центра вакцинации, а именно:
Вакцинация проводится препаратом Coronavac.