У Львові відкрили запис на щеплення в центрах вакцинації

Жителі Львова тепер можуть записатися на щеплення в центрах вакцинації. Львівські центри вакцинації приєдналися до системи Helsi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
"Тепер всі львів'яни можуть записатися на щеплення у зручний час і не стояти в чергах", - йдеться в повідомленні.
Для запису на щеплення від коронавірусу необхідно зайти на сайт сервісу Helsi.me і обрати центр вакцинації, дату і час.
"Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ІПН", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що на сьогодні у Львові працюють чотири центри вакцинації, а саме:
Вакцинація проводиться препаратом Coronavac.