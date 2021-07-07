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У Львові відкрили запис на щеплення в центрах вакцинації

Автор: РБК-Україна

Жителі Львова тепер можуть записатися на щеплення в центрах вакцинації. Львівські центри вакцинації приєдналися до системи Helsi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

"Тепер всі львів'яни можуть записатися на щеплення у зручний час і не стояти в чергах", - йдеться в повідомленні.

Для запису на щеплення від коронавірусу необхідно зайти на сайт сервісу Helsi.me і обрати центр вакцинації, дату і час.

"Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ІПН", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на сьогодні у Львові працюють чотири центри вакцинації, а саме:

  • стадіон "Арена Львів", вул. Стрийська, 199;
  • Центр Довженка, Вул. Червоної калини, 81;
  • ТЦ" Форум", вул. Під Дубом, 7Б;
  • IQmed Clinic, вул. Липова Алея, 15.

Вакцинація проводиться препаратом Coronavac.

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ЛьвівВакцинація