Во Львове разрешили посещать музеи и галереи, но есть условие
Фото: Во Львове разрешили посещать музеи и галереи (pixabay.com)
Во Львове с четверга, 4 ноября, разрешили посещать музеи и галереи. Однако для их посещения потребуется COVID-сертификат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.
Так, Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех работников и посетителей:
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы);
- отрицательный ПЦР-тест на COVID;
- экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения заведения;
- документа от врача о наличии противопоказаний к вакцинации;
- документа о переносе болезни, который действителен 180 дней со дня выявления заболевания.
При этом музеи и галереи смогут принимать посетителей в расчете один человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.
Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина.