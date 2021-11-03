У Львові дозволили відвідувати музеї та галереї, але є умова

У Львові з четверга, 4 листопада, дозволили відвідувати музеї та галереї. Однак для їх відвідування буде потрібно COVID-сертифікат.

Таке рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Так, комісія прийняла рішення дозволити відвідування музеїв і галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, при наявності у всіх працівників і відвідувачів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози);

негативний ПЛР-тест на COVID;

експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу;

документа від лікаря про наявність протипоказань до вакцинації;

документа про перенесення хвороби, який дійсний 180 днів з дня виявлення захворювання.

При цьому музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів в розрахунку одна людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.