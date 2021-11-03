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У Львові дозволили відвідувати музеї та галереї, але є умова

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Львів, Середа 03 листопада 2021 21:46
У Львові дозволили відвідувати музеї та галереї, але є умова Фото: у Львові дозволили відвідувати музеї та галереї (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Львові з четверга, 4 листопада, дозволили відвідувати музеї та галереї. Однак для їх відвідування буде потрібно COVID-сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Таке рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Так, комісія прийняла рішення дозволити відвідування музеїв і галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, при наявності у всіх працівників і відвідувачів:

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози);
  • негативний ПЛР-тест на COVID;
  • експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу;
  • документа від лікаря про наявність протипоказань до вакцинації;
  • документа про перенесення хвороби, який дійсний 180 днів з дня виявлення захворювання.

При цьому музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів в розрахунку одна людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

Нагадаємо, з 30 жовтня Львів знаходиться в "червоній" зоні карантину.

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