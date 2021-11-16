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Во Львове старшеклассники продолжат учиться на дистанционке

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Львов, Вторник 16 ноября 2021 15:27
Во Львове старшеклассники продолжат учиться на дистанционке Фото: школы Львова пока не возобновят очное обучение для старшеклассников (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Ученики старших классов львовских школ продолжат дистанционное обучение. Такое решение было принято городской комиссие ТЭБ и ЧС в связи с распространением коронавируса в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал".

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, уровень заболеваемости в городе не позволяет возобновить очное обучение для учащихся 5-11 классов.

Комиссия решила наблюдать за эпидпоказателями до пятницы, 19 ноября. После этого снова будет рассматриваться вопрос по поводу возвращения школьников за парты.

"Если показатели позволят ослабить карантин и восстановить очное обучение, мы это сделаем. По состоянию на сегодняшний день показатели заболеваемости не позволяют этого сделать", - заявил Андрей Москаленко.

Отметим, что во Львовской области ученики 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются к очному обучению с 22 ноября.

Напомним, ученики в Ивано-Франковске возвращаются за парты со следующего понедельника. Речь идет о 5-11 классах.

В Черновицкой области обучение в школах возобновили уже с этой недели.

А в Киеве младшие классы как минимум на неделю останутся на дистанционном обучении.

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