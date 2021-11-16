ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Львові старшокласники продовжать навчатись дистанційно

Новость на русском →
Львів, Вівторок 16 листопада 2021 15:27
У Львові старшокласники продовжать навчатись дистанційно Фото: школи Львова поки не відновлять очне навчання для старшокласників (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Учні старших класів львівських шкіл продовжуватимуть дистанційне навчання. Таке рішення було прийнято міською комісією ТЕБ та НС у зв'язку з поширенням коронавірусу в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, рівень захворюваності в місті не дозволяє відновити очне навчання для учнів 5-11 класів.

Комісія вирішила спостерігати за епідпоказниками до п'ятниці, 19 листопада. Після цього знову розглядатиметься питання щодо повернення школярів за парти.

"Якщо показники дозволять послабити карантин та відновити очне навчання, ми це зробимо. Станом на сьогодні показники захворюваності не дозволяють цього зробити", - заявив Андрій Москаленко.

Зазначимо, що у Львівській області учні 5-11 класів та студенти вищих навчальних закладів повертаються до очного навчання з 22 листопада.

Нагадаємо, учні в Івано-Франківську повертаються за парти наступного понеділка. Йдеться про 5-11 класи.

У Чернівецькій області навчання у школах відновили вже з цього тижня.

А у Києві молодші класи як мінімум на тиждень залишаться на дистанційному навчанні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів школа
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус