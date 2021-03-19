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Во Львове уточнили список карантинных ограничений

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовском городском совете уточнили список карантинных ограничений. В частности, разрешили работу магазинов с бытовой химией и цветов.

Об этом сообщает "Львовский портал".

"Мы решили уточнить некоторые детали, о которых спрашивают предприниматели относительно их деятельности. Как и ранее предусматривалось, продуктовая группа товаров, бытовая химия, аптеки, ветмагазины и продажа цветов работают в связи с карантинными ограничениями", - рассказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

Отметим, во Львове действуют усиленные карантинные ограничения с 19 по 28 марта. В частности, в городе закрыли музеи, театры, ТРЦ, запрещено проводить массовые мероприятия, непродовольственные магазины могут продолжать работу только на выдачу предварительно оформленных заказов.

Напомним, Киев объявляет жесткий карантин с 20 марта на три недели. На время локдауна закроются ТРЦ, кино, музеи, театры, запрещено обслуживание посетителей в заведениях общественного питания.

Также в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ужесточается карантин в Киевской области.

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