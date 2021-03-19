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У Львові уточнили список карантинних обмежень

Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській міській раді уточнили список карантинних обмежень. Зокрема, дозволили роботу магазинів з побутовою хімією та квітів.

Про це повідомляє "Львівський портал".

"Ми вирішили уточнити деякі деталі, про які запитують підприємці щодо їхньої діяльності. Як і раніше передбачалась, продуктова група товарів, побутова хімія, аптеки, ветмагазини та продаж квітів працюють згідно з карантинними обмеженнями", - розповів перший заступник мера міста Андрій Москаленко.

Зазначимо, у Львові діють посилені карантинні обмеження з 19 по 28 березня. Зокрема, у місті закрили музеї, театри, ТРЦ, заборонено проводити масові заходи, непродовольчі магазини можуть продовжувати роботу тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.

Нагадаємо, Київ оголошує жорсткий карантин з 20 березня на три тижні. На час локдауна закриються ТРЦ, кіно, музеї, театри, буде заборонено обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування.

Також у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області.

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